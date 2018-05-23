"Манчестер Юнайтед" близок к покупке защитника "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Daily Mail, игрок обойдется манкунианцам в 51 миллион евро. В случае срыва переговоров, "МЮ" переключится на защитника "Селтика" Кирана Тирни.

В минувшем сезоне на счету Сандро 4 гола и 5 ассистов в 39 матчах.

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