"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению хавбека "Ньюкасла"

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"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению хавбека "Ньюкасла"

Полузащитник "Ньюкасла" Шон Лонгстафф в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед".

По информации The Mirror, "красные дьяволы" заплатят за трансфер 21-летнего футболиста 28 миллионов евро.

Лонгстафф является воспитанником "Ньюкасла". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В минувшем сезоне хавбек сыграл за "сорок" 13 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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