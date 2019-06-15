"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению хавбека "Ньюкасла"

Полузащитник "Ньюкасла" Шон Лонгстафф в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед".

По информации The Mirror, "красные дьяволы" заплатят за трансфер 21-летнего футболиста 28 миллионов евро.

Лонгстафф является воспитанником "Ньюкасла". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В минувшем сезоне хавбек сыграл за "сорок" 13 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может заменить де Хеа вратарем "Барселоны". | http://soccernews.ru