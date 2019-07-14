"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению защитника сборной Англии

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"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению защитника сборной Англии

Защитник "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайр в скором времени станет игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "красные дьяволы" заплатят за 26-летнего центрбека 83,5 миллиона евро.

Переговоры между клубами сдвинулись с мёртвой точки после заявления самого футболиста о желании сменить команду.

"МЮ" в борьбе за Магуайром опередил "Манчестер Сити", хотя "горожане" пока не вышли из гонки за игроком.

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