"Манчестер Юнайтед" близок к продлению аренды Одиона Игало

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"Манчестер Юнайтед" близок к продлению аренды Одиона Игало

"Манчестер Юнайтед" в ближайшее время может продлить аренду нигерийского нападающего Одиона Игало, который принадлежат "Шанхай Шеньхуа", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб намерен продлить соглашение до конца января 2021 года. Ранее китайцы отказывались вести переговоры о продлении аренды, соглашаясь только на полноценный трансфер. Впрочем, похоже, что переговоры все-таки начались. Нынешнее арендное соглашение истекает сегодня, 31 мая.

 

"Манчестер Юнайтед" арендовал форварда в конце января. В этом сезоне 30-летний Игало провел за манкунианцев восемь матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с китайским клубом действует до 31 декабря 2021 года.

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