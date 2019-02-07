"Манчестер Юнайтед" близок к продлению контракта с ключевым хавбеком

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"Манчестер Юнайтед" близок к продлению контракта с ключевым хавбеком

"Манчестер Юнайтед" близок к продлению контракта с полузащитником Андером Эррерой, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, переговоры между клубом и футболистом находятся в продвинутой стадии и вскоре стороны должны достигнуть окончательной договорённости.

Напомним, что действующее соглашение испанского хавбека с "красными дьяволами" истекает по окончании текущего сезона.

29-летний Эррера выступает за "МЮ" с 2014 года, сыграл 181 матч, забил 19 голов и сделал 27 ассистов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" договорился о продлении контракта с ветераном команды. | http://soccernews.ru

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