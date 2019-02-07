"Манчестер Юнайтед" близок к продлению контракта с ключевым хавбеком
"Манчестер Юнайтед" близок к продлению контракта с полузащитником Андером Эррерой, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, переговоры между клубом и футболистом находятся в продвинутой стадии и вскоре стороны должны достигнуть окончательной договорённости.
Напомним, что действующее соглашение испанского хавбека с "красными дьяволами" истекает по окончании текущего сезона.
29-летний Эррера выступает за "МЮ" с 2014 года, сыграл 181 матч, забил 19 голов и сделал 27 ассистов.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" договорился о продлении контракта с ветераном команды. | http://soccernews.ru
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|25
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|25
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|25
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|5
|Манчестер Юнайтед
|25
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|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
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|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Кристал Пэлас
|25
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|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
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|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
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|Фулхэм
|25
|17
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|Хаддерсфилд Таун
|25
|11