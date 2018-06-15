"Манчестер Юнайтед" близок к продлению контракта со своим ключевым игроком

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

"Манчестер Юнайтед" близок к продлению контракта со своим ключевым игроком

"Манчестер Юнайтед" близок к продлению контракта с вратарём Давидом Де Хеа, сообщает The Independent.

По сведениям издания, испанский страж ворот готов заключить с "красными дьяволами" новое пятилетнее соглашение.

Отмечается, что переговоры между Де Хеа и "МЮ" уже вышли на финальную стадию.

Действующий контракт между сторонами истекает в 2019 году. 

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