"Манчестер Юнайтед" близок к своей первой летней покупке

"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, "красные дьяволы" серьезно продвинулись в переговорах по трансферу 25-летнего хавбека "горняков", стоимость которого оценивается примерно в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фред забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за "Шахтер".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов сделать Неймара самым высокооплачиваемым игроком планеты. | soccernews.ru