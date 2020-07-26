"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу хавбека "Реала"

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"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу хавбека "Реала"

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу колумбийского полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, английский клуб может завершить сделку по трансферу колумбийца в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что королевский клуб готов продать хавбека за 25 миллионов евро. Также игроком интересуется "Эвертон".

В нынешнем сезоне 29-летний Родригес провел за "Реал" 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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