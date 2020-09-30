"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу защитника "Арсенала"

Защитник лондонского "Арсенала" Энсли Мэйтленд-Найлз в ближайшее время может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport1.

По сведениям издания, клубы практически договорились о переходе футболиста за 20 миллионов евро. Сделка может быть завершена до закрытия трансферного окна.

23-летний Мэйтленд-Найлз является воспитанником "Арсенала". Всего за лондонский клуб он провел 104 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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