"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу защитника "Арсенала"

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"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу защитника "Арсенала"

Защитник лондонского "Арсенала" Энсли Мэйтленд-Найлз в ближайшее время может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport1.

По сведениям издания, клубы практически договорились о переходе футболиста за 20 миллионов евро. Сделка может быть завершена до закрытия трансферного окна.

23-летний Мэйтленд-Найлз является воспитанником "Арсенала". Всего за лондонский клуб он провел 104 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может в течение недели подписать двух игроков. | http://soccernews.ru
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