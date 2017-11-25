"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" - 1:0 (обзор)

Теги манчестер юнайтедбрайтон & хоув альбион

"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" - 1:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Брайтоном".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Тоттенхэм 13 24
5 Ливерпуль 13 23
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Лестер Сити 13 14
12 Борнмут 13 14
13 Ньюкасл Юнайтед 13 14
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
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