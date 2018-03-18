"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" - 2:0 (обзор)

Теги манчестер юнайтедбрайтон & хоув альбион

"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор четвертьфинального матча Кубка Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Брайтоном".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" обыгрывает "Брайтон" и шагает в полуфинал Кубка Англии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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