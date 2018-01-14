"Манчестер Юнайтед" будет готов перебить предложение "Реала" по Неймару

Английский "Манчестер Юнайтед" будет готов перебить предложение мадридского "Реала" по форварду французского ПСЖ Неймару.

Как информирует Manchester Evening News со ссылкой на Le 10 Sport, летом следующего года за 25-летнего нападающего парижан "красные дьяволы" будут готовы заплатить 500 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Неймар забил 20 мячей и сделал 14 результативных передач в 22 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов обменяться игроками с "Реалом". | soccernews.ru