"Манчестер Юнайтед" будет готов выложить 100 миллионов евро за ключевого игрока "Барселоны"

"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетным кандидатом на замену своего голкиперу Давиду Де Хеа, с которым слухи активно связывают мадридский "Реал".

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания со своим 27-летним вратарем "красные дьяволы" будут готовы предпринять попытки подписать "первого номера" каталонской "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена. Ожидается, что на приобретение немца "Юнайтед" не пожалеет и 100 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику ПСЖ. | soccernews.ru