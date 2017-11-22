"Манчестер Юнайтед" будет готов заплатить за Гризманна всю сумму отступных

Следующим летом английский "Манчестер Юнайтед" будет готов заплатить за форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна всю сумму отступных, прописанную в его контракте.

Как информирует L'Equipe, в подписании 26-летнего нападающего "матрасников" лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Поэтому английский гранд не пожалеет на приобретение француза и 100 миллионов евро, которые составляют клаусулу игрока.

Напомним, Гризманн высказался о своем будущем. | soccernews.ru