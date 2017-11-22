"Манчестер Юнайтед" будет готов заплатить за Гризманна всю сумму отступных

Теги манчестер юнайтедатлетико мадридантуан гризманнжозе моуринью

"Манчестер Юнайтед" будет готов заплатить за Гризманна всю сумму отступныхСледующим летом английский "Манчестер Юнайтед" будет готов заплатить за форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна всю сумму отступных, прописанную в его контракте.

Как информирует L'Equipe, в подписании 26-летнего нападающего "матрасников" лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Поэтому английский гранд не пожалеет на приобретение француза и 100 миллионов евро, которые составляют клаусулу игрока.

Напомним, Гризманн высказался о своем будущем. | soccernews.ru

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