"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:1 (обзор)

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"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:1 (обзор)Смотрите видеообзор центрального матча 28-го тура английской Премьер-Лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Челси".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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