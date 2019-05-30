"Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ поборются за Коутиньо

"Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ проявляют интерес к бразильскому полузащитнику Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, английские и французские клубы уже контактировали с "Барселоной" по поводу возможного трансфера игрока. Каталонцы оценивают хавбека в 100 миллионов евро. Сам Коутиньо готов сменить клуб, так как не сумел адаптировать в стане сине-гранатовых.

В завершившемся сезоне 26-летний Коутиньо провел за "Барселону" 54 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действителен до лета 2023 года.

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