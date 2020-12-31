"Манчестер Юнайтед" дал комментарий по поводу дисквалификации Кавани

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"Манчестер Юнайтед" дал комментарий по поводу дисквалификации КаваниКлуб сделал официальное заявление касательно решения Футбольной Ассоциации Англии дисквалифицировать Эдинсона Кавани.

В клубе уточнили, что игрок не будет подавать апелляцию.

"Эдинсон Кавани не думал, что его слова будут неверно истолкованы и принес извинения тем, кого оскорбил его комментарий. Несмотря на то, что в его действиях не было злого умысла, игрок принял решение не оспаривать обвинение из уважения и солидарности к ФА и борьбе с расизмом в футболе.

Хотим, чтобы все понимали - Эдинсон Кавани не является расистом и что он не употреблял никаких расистских высказываний. Клуб с надеждой ожидает, что независимая регулирующая комиссия разъяснит все детали в своих письменных объяснениях, — пишется на официальном сайте "МЮ".

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