"Манчестер Юнайтед" дал комментарий по поводу дисквалификации Кавани

Клуб сделал официальное заявление касательно решения Футбольной Ассоциации Англии дисквалифицировать Эдинсона Кавани.

В клубе уточнили, что игрок не будет подавать апелляцию.

"Эдинсон Кавани не думал, что его слова будут неверно истолкованы и принес извинения тем, кого оскорбил его комментарий. Несмотря на то, что в его действиях не было злого умысла, игрок принял решение не оспаривать обвинение из уважения и солидарности к ФА и борьбе с расизмом в футболе.