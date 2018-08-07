"Манчестер Юнайтед" дал ответ "Барселоне" по трансферу Погба



"Манчестер Юнайтед" отказал "Барселоне" в трансфере французского полузащитника Поля Погба, сообщает Telegraph.

По сведениям издания, руководство манкунианцев не собирается расставаться с футболистом, несмотря на его конфликт с главным тренером Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов заплатить за 25-летнего Погба 50 миллионов евро, а также отдать защитника Йерри Мину и хавбека Андре Гомеша.

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