"Манчестер Юнайтед" дал Сульшеру два матча для исправления ситуации



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер вскоре может быть отправлен в отставку, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, тренер будет уволен, если манкунианцы не добьются побед в одном из следующих матчах - с "Тоттенхэмом" (4 декабря, дома) или "Манчестер Сити" (7 декабря, на выезде).

Сульшер возглавил "МЮ" в конце прошлого года, сменив на посту главного тренера португальца Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне "Манчестер Юнайтед" занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 18 очков в 14 матчах.

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