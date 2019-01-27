"Манчестер Юнайтед" дал знать, когда примет окончательное решение по Сульшеру

Будущее Уле-Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед" пока остается неопределенным.

Как сообщает Todomercadoweb, руководство "красных дьяволов" примет окончательное решение по итогам всего сезона.

Напомним, что под руководством Сульшера "МЮ" выиграл 8 поединков кряду.

После 23 туров клуб занимает 6-е место в АПЛ. Также "МЮ" пробился в 1/8 финала Кубка Англии, а в Лиге Чемпионов манкунианцев ожидает битва против ПСЖ.

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