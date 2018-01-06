"Манчестер Юнайтед" - "Дерби Каунти" - 2:0 (обзор)

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"Манчестер Юнайтед" - "Дерби Каунти" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 1/32 финала Кубка Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Дерби Каунти".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" в концовке дожимает "Дерби Каунти" и выходит в 1/16 финала Кубка Англии. | http://soccernews.ru

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