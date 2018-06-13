"Манчестер Юнайтед" держит на радаре восемь защитников

"Манчестер Юнайтед" держит у себя на радаре сразу восемь защитников, информирует Manchester Evening News.

Так, по сведениям издания, в сферу интересов "красных дьяволов" входят Рафаэль Варан ("Реал"), Джером Боатенг ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Милан Шкриньяр ("Интер"), Алессио Романьоли ("Милан"), Хосе Мария Хименес ("Атлетико") и Чаглар Сеюнджю ("Фрайбург").