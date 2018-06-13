"Манчестер Юнайтед" держит на радаре восемь защитников

Теги манчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" держит на радаре восемь защитников"Манчестер Юнайтед" держит у себя на радаре сразу восемь защитников, информирует Manchester Evening News.

Так, по сведениям издания, в сферу интересов "красных дьяволов" входят Рафаэль Варан ("Реал"), Джером Боатенг ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Милан Шкриньяр ("Интер"), Алессио Романьоли ("Милан"), Хосе Мария Хименес ("Атлетико") и Чаглар Сеюнджю ("Фрайбург").

Напомним, фанаты выбрали лучших 11 игроков "Манчестер Юнайтед" в истории АПЛ. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов