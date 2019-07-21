"Манчестер Юнайтед" добился прогресса в переговорах по трансферу Пепе

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"Манчестер Юнайтед" добился прогресса в переговорах по трансферу Пепе

Вингер "Лилля" Николя Пепе этим летом может оказаться в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Times.

По сведениям издания, "красные дьяволы" в последнее время добились прогресса в переговорах по трансферу 24-летнего ивуарийца.

Стоимость возможной сделки, которую уже одобрил наставник манкунианцев  Уле Гуннар Сульшер, оценивается в сумму около 78 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пепе сыграл за "Лилль" 41 матч, забил 23 гола и сделал 12 ассистов. Его рыночная цена - 65 миллионов евро.

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