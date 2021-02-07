"Эвертон" в компенсированное время вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед"

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"Эвертон" в компенсированное время вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед"

В рамках 23-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Эвертоном".

"МЮ" так и остался на второй позиции, "Эвертон" поднялся на шестое место.

"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 3:3

Голы: Кавани, 24 - 1:0, Бруну Фернандеш, 45 - 2:0, Дукуре, 49 - 2:1, Хамес, 52 - 2:2, Мактомини, 70 - 3:2, Кэлверт-Льюин, 90 - 3:3

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Шоу, Линделеф, Бруну Фернандеш, Мактомини, Погба (Фред, 39), Кавани, Рэшфорд, Гринвуд (Туанзебе, 90).

"Эвертон": Ольсен, Динь, Кин, Годфри, Холгейт, Дукуре (Кинг, 81), Дэвис (Ивоби, 75), Андре Гомеш, Хамес (Сигурдссон, 69), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

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