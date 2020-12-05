"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Вест Хэмом"
В рамках 11-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Вест Хэм".
Благодаря победе "МЮ" сместил "Манчестер Сити" с 4-го места. "Вест Хэм" остался седьмым.
"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:3
Голы: Соучек, 38 - 1:0, Погба, 65 - 1:1, Гринвуд, 68 - 1:2, Рэшфорд, 78 - 1:3
"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал (Джонсон, 85), Крессуэлл, Бальбуэна, Масуаку, Форнальс (Бенрахма, 75), Соучек, Боуэн (Лансини, 76), Райс, Огбонна, Аллер.
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Уан-Биссака, Теллес, Магуайр, Линделеф, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 46), Мактомини, Погба, Кавани (Рэшфорд, 46), Марсьяль (Мата, 62), Гринвуд.
Читайте также: "Манчестер Сити" разобрался с "Фулхэмом" и поднялся в топ-4 АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Зидан прокомментировал победу над "Севильей"
-
Тренер "Зенита" Тимощук заразился коронавирусом
-
"Шахтер" разгромил "Минай", "Динамо" одолело "Мариуполь"
-
"Атлетико" обыграл "Вальядолид" и возглавил Примеру
-
"Бавария" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью, забив на двоих 6 голов
-
"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Вест Хэмом"
-
"Атлетико" и "Милан" могут совершить обмен футболистами
-
Бонуччи принес "Ювентусу" победу в туринском дерби
-
Азмун возглавил список бомбардиров РПЛ
-
Тедеско просит "Спартак" продлить контракты с двумя игроками
-
"Ренн" проиграл "Лансу" в матче Лиги 1
-
"Зенит" и "Краснодар" разгромили своих соперников в РПЛ
-
Балотелли продолжит карьеру в клубе Серии В
-
Тедеско прокомментировал победу над "Тамбовом"
-
Газизов уклонился от вопроса о своем будущем в "Спартаке"
-
"Реал" переиграл "Севилью" благодаря автоголу Буну
-
"Манчестер Сити" разобрался с "Фулхэмом" и поднялся в топ-4 АПЛ
-
Газизов подтвердил наличие предложения от "Рубина" по Урунову
-
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Айнтрахтом" и другие результаты 10-го тура Бундеслиги
-
"Тамбов" может сняться с РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18