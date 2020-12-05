"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Вест Хэмом"

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"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Вест Хэмом"

В рамках 11-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Вест Хэм".

Благодаря победе "МЮ" сместил "Манчестер Сити" с 4-го места. "Вест Хэм" остался седьмым.

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:3

Голы: Соучек, 38 - 1:0, Погба, 65 - 1:1, Гринвуд, 68 - 1:2, Рэшфорд, 78 - 1:3

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал (Джонсон, 85), Крессуэлл, Бальбуэна, Масуаку, Форнальс (Бенрахма, 75), Соучек, Боуэн (Лансини, 76), Райс, Огбонна, Аллер.

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Уан-Биссака, Теллес, Магуайр, Линделеф, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 46), Мактомини, Погба, Кавани (Рэшфорд, 46), Марсьяль (Мата, 62), Гринвуд.

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