"Манчестер Юнайтед" договорился о переходе лидера обороны "Наполи"

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"Манчестер Юнайтед" договорился о переходе лидера обороны "Наполи"

Сенегальский защитник "Наполи" Калиду Кулибали в летнее трансферное окно перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Фабио Сантини в интервью Areanapoli.

"Кулибали перейдет в "Манчестер Юнайтед" за 70-75 миллионов евро. Видимо, что все уже решено. Трансфер состоится летом", - сообщил Сантини.

Стоит отметить, что год назад неаполитанцы отказали продать сенегальца за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Кулибали провел за "Наполи" 20 матчей во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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