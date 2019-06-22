"Манчестер Юнайтед" договорился о переходе Уан-Биссаки

Теги кристал пэласманчестер юнайтедаарон уан-биссакатрансферы

"Манчестер Юнайтед" договорился о переходе Уан-Биссаки

Защитник "Кристал Пэлас" Аарон Уан-Биссака в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, клубы договорились о трансфере 21-летнего футболиста за 47,5 миллионов евро плюс бонусы.

Стоит отметить, что "красным дьяволам" удалось сбить стоимость перспективного англичанина, за которого ранее требовали более 60 миллионов.

В минувшем сезоне Уан-Биссака сыграл за "Кристал Пэлас" 39 матчей и сделал 4 ассиста.

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