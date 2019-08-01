"Манчестер Юнайтед" договорился о покупке 16-летнего француза

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"Манчестер Юнайтед" договорился о покупке 16-летнего француза

"Манчестер Юнайтед" выиграл гонку за полузащитником "Монако" Ганнибалом Межбри, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, "красные дьяволы" договорились о трансфере 16-летнего француза. Сумма сделки составит 10 миллионов евро.

На перспективного хавбека также претендовали мюнхенская "Бавария" и лондонский "Арсенал".

Ожидается, что сегодня Межбри и его агент, которые уже находятся в Англии, уладят последние детали перехода.

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