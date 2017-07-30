"Манчестер Юнайтед" договорился о покупке Перишича

Теги манчестер юнайтединтер миланиван перишич

"Манчестер Юнайтед" договорился о покупке Перишича

"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер полузащитника "Интера" Ивана Перишича, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "красные дьяволы" заплатят за 28-летнего хорвата почти 54 миллиона евро.

В ближайшее время Перишич отправится в Англию для прохождения медобследования, после чего подпишет контракт с "МЮ".

Не пропустите: Матич близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов