"Манчестер Юнайтед" договорился о покупке Перишича

"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер полузащитника "Интера" Ивана Перишича, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "красные дьяволы" заплатят за 28-летнего хорвата почти 54 миллиона евро.

В ближайшее время Перишич отправится в Англию для прохождения медобследования, после чего подпишет контракт с "МЮ".

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