"Манчестер Юнайтед" договорился о покупке Варана: условия сделки

Фото твиттер Рафаэля Варана

Центральный защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

По информации ABC, клубы согласовали трансфер французского футболиста за 58 миллионов евро.

Сам игрок заключит с "красными дьяволами" пятилетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года, сыграл 360 матчей, забил 17 голов и сделал 8 ассистов.

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