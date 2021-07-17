"Манчестер Юнайтед" договорился о покупке Варана: условия сделки

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"Манчестер Юнайтед" договорился о покупке Варана: условия сделки

Фото твиттер Рафаэля Варана

Центральный защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

По информации ABC, клубы согласовали трансфер французского футболиста за 58 миллионов евро.

Сам игрок заключит с "красными дьяволами" пятилетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года, сыграл 360 матчей, забил 17 голов и сделал 8 ассистов.

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