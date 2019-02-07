"Манчестер Юнайтед" договорился о продлении контракта с ветераном команды

"Манчестер Юнайтед" договорился о продлении контракта с защитником Эшли Янгом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, стороны согласовали новое однолетнее соглашение. Действующий договор между клубом и футболистом истекает летом 2019 года.

33-летний Янг выступает за "МЮ" с 2011 года, сыграл 227 матчей, забил 17 голов и сделал 42 ассиста.

Ранее сообщалось, что интерес к возрастному англичанину проявляют "Интер" и "Рома".

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