"Манчестер Юнайтед" договорился о продлении контракта с ветераном команды
"Манчестер Юнайтед" договорился о продлении контракта с защитником Эшли Янгом, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, стороны согласовали новое однолетнее соглашение. Действующий договор между клубом и футболистом истекает летом 2019 года.
33-летний Янг выступает за "МЮ" с 2011 года, сыграл 227 матчей, забил 17 голов и сделал 42 ассиста.
Ранее сообщалось, что интерес к возрастному англичанину проявляют "Интер" и "Рома".
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|26
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