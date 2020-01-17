"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере хавбека "Спортинга"

Хавбек лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш, судя по всему, продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщил журналист Никола Скира, "МЮ" договорился о покупке 25-летнего португальца за 60 миллионов евро, не считая бонусов.

Отмечается, что футболист заключит с клубом контракт до 2025 года, по которому будет зарабатывать 6 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

В текущем сезоне на счету Фернандеша 15 голов и 13 ассистов в 24 играх.

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