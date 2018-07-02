"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере нового вратаря

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"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере нового вратаря

"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере нового вратаря, сообщает BBC.

По сведениям издания, в ближайшее время к "красным дьяволам" присоединится 35-летний голкипер "Сток Сити" Ли Грант. Сумма сделки составит 1,7 миллиона евро.

Грант станет третьим вратарём "МЮ" после Давида Де Хеа и Серхио Ромеро. При этом Сэм Джонстон покинет манкунианский клуб, а Жоэл Перейра будет отправлен в аренду.

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