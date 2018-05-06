"Манчестер Юнайтед" договорился по трансферу Милинковича-Савича

Хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Sun, "красные дьяволы" согласовали трансфер игрока за 90 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок провел 45 матчей, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.

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