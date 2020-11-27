"Манчестер Юнайтед" договорился с хавбеком "Милана"

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"Манчестер Юнайтед" договорился с хавбеком "Милана"

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу с высокой долей вероятности продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".

По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, вероятность перехода оценивается в 90 процентов.

Турок заключит с "красными дьяволами" контракт следующим летом, когда истечёт его соглашение с "россонери" и он станет свободным агентом.

"Милан" хотел сохранить 26-летнего футболиста, но запоздал с переговорами о новом договоре.

В текущем сезоне Чалханоглу сыграл 13 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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