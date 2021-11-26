"Манчестер Юнайтед" договорился с "Локомотивом" по Рангнику

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Московский "Локомотив" согласился отпустить руководителя клубного департамента по спорту и развитию Ральфа Рангника в "Манчестер Юнайтед".

По информации Sport1, вероятно, "красные дьяволы" объявят о назначении немецкого специалиста в ближайший понедельник.

Ожидается, что Рангник возглавит английскую команду до конца текущего сезона и будет иметь широкие полномочия.

"МЮ" с воскресенья искал замену Уле Гуннару Сульшеру, которого уволили за серию неудовлетворительных результатов.

Напомним, что Рангник работал в "Локомотиве" с июля этого года.

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