"Манчестер Юнайтед" договорился с "Локомотивом" по Рангнику
Московский "Локомотив" согласился отпустить руководителя клубного департамента по спорту и развитию Ральфа Рангника в "Манчестер Юнайтед".
По информации Sport1, вероятно, "красные дьяволы" объявят о назначении немецкого специалиста в ближайший понедельник.
Ожидается, что Рангник возглавит английскую команду до конца текущего сезона и будет иметь широкие полномочия.
"МЮ" с воскресенья искал замену Уле Гуннару Сульшеру, которого уволили за серию неудовлетворительных результатов.
Напомним, что Рангник работал в "Локомотиве" с июля этого года.
Не пропустите: Уткин порассуждал об уходе Рангника из "Локомотива" в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Сборная России узнала соперников по стыкам квалификации ЧМ-2022
-
СМИ узнали степень серьёзности травмы Алабы
-
Президент РПЛ Хачатурянц рассказал о борьбе с коррупцией в лиге
-
"Ньюкасл" лидирует в гонке за Усманом Дембеле
-
Карпин показал, как готовится к жеребьёвке стыков квалификации ЧМ-2022
-
Тухель раскрыл подробности травмы колена Чилуэлла
-
Официально: Пиоли подписал новый контракт с "Миланом"
-
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
-
"Манчестер Юнайтед" договорился с "Локомотивом" по Рангнику
-
Хави заблокировал переход Кавани в "Барселону"
-
Агент Захаряна отреагировал на новость о возможном переходе Арсена в "Эвертон"
-
2
Президент РПЛ Хачатурянц назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
В ПСЖ отреагировали на слухи о переговорах с Зиданом
-
1
Черчесов назвал оптимального соперника для сборной России в стыках квалификации ЧМ-2022
-
Холанд определился с приоритетным местом продолжения карьеры
-
Для сборной Италии хотят натурализовать трёх бразильцев
-
Ибрагимович показал свою тренировку с боксёрской грушей
-
Суд избрал меру пресечения экс-директору "Тамбова" Худякову
-
2
Роналду выполнит просьбу певицы Pink: подробности
-
Кудряшов рассказал о своих эмоциях после автогола в матче с Хорватией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18