"Манчестер Юнайтед" договорился с Милинковичем-Савичем

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"Манчестер Юнайтед" договорился с Милинковичем-Савичем

Хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может оказаться этим летом в "Манчестер Юнайтед".

Ранее клубы уже договорились о сумме компенсации за звёздного серба в размере 80 миллионов евро, включая бонусы.

Теперь же, как сообщает Daily Mail, "красные дьяволы" согласовали с самим футболистом условия личного контракта.

Для завершения сделки осталось дождаться решения вопроса с Полем Погба. Если француз всё-таки уйдёт в "Реал", то "МЮ" оперативно заменит его Милинковичем-Савичем. В противном случае хавбек может остаться в "Лацио".

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