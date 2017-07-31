"Манчестер Юнайтед" договорился с Орье

"Манчестер Юнайтед" все еще пытается приобрести защитника ПСЖ Сержа Орье.

Как сообщает источник, манкунианцы уже договорились с 24-летним ивуарийцем о личном контракте.

В ПСЖ не против ухода Орье после приобретения защитника Дани Алвеса.

В прошлом сезоне правый защитник сыграл в 22-х матчах Лиги 1, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.

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