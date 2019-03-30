"Манчестер Юнайтед" договорился с Рэшфордом о продлении контракта. Клуб вдвое увеличит зарплату футболиста

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд останется на "Олд Траффорд", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, вскоре футболист заключит с клубом новый пятилетний контракт, по условиям которого его оклад вырастет в два раза - до 9 миллионов евро за сезон.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает в 2020 году.

В текущем сезоне Рэшфорд сыграл за "МЮ" 38 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов.

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