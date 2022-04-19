"Манчестер Юнайтед" договорился с тен Хагом

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"Манчестер Юнайтед" договорился с тен Хагом

"Манчестер Юнайтед" договорился с наставником амстердамского "Аякса" Эрика тен Хага о назначении главного тренера команды, сообщает издание The Guardian.

По информации источника, сейчас между клубами идут переговоры о компенсации для "Аякса" в размере 2 миллионов евро.

Отмечается, что тренер подпишет контракт сроком на три или четыре года, сейчас переговоры на финальной стадии и о назначении могут объявить в ближайшие недели.

Сообщается, что "Юнайтед" удовлетворил главное требование тен Хага, то есть право окончательного решения по трансферным вопросам.

Сейчас идут переговоры о назначении Митчелла ван дер Гага и Стива Макларена в качестве ассистентов голландца.

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