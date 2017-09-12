"Манчестер Юнайтед" дома наносит крупное поражение "Базелю"

Победитель Лиги Европы прошлого сезона "Манчестер Юнайтед" свой путь в сильнейшем клубном турнире Старого Света начинал домашним поединком против швейцарского "Базеля". Встреча стартовала под аккомпанемент сильнейшего дождя, что, впрочем, никоим образом не отразилось на настрое хозяев поля.

Уже на 2-й минуте манкунианцы создали голевой момент. После подачи углового Погба выиграл воздух, и сфера прилетела точно на ногу Лукаку. Бельгиец выстрелил из района одиннадцатиметровой отметки, но ворота своей команды грудью защитил Аканджи. Добивал мяч Марсьяль, но сфера полетела выше перекладины.

Гости впервые перешли центр поля на 7-й минуте и даже заработали угловой. Однако никаких дивидендов этот стандарт игрокам "Базеля" не принес. А счет тем временем мог быть открыт во второй раз. Случилось это на 13-й минуте. Многоходовая атака "МЮ" завершилась забросом мяча на право, откуда Мата сбросил сферу под удар головой Мхитаряну. Мяч полетел чуть выше, чем нужно было, поэтому Генрих с трудом достал снаряд и с линии вратарской пробил выше ворот.

А дальше команду Жозе Моуринью ждала неприятность. В одном из единоборств потянул заднюю мышцу бедра новоиспеченный капитан манкунианцев Поль Погба. Помощь врачей оказалась тщетной, и француза пришлось заменить. На поле появился Феллайни, который вскоре станет знаковой фигурой первого тайма. А пока что "Манчестер Юнайтед" не использовал очередной свой шанс. И он был на этот момент наиболее реальным. Доставили мяч манкунианцы на линию штрафной соперника. Оттуда Мата отпасовал на правую сторону площади, куда проник Лукаку. Ромелу ускорился и прострелил прямо во вратарскую, где пас готов был замкнуть Мхитарян. Армянин нанес удар по воротам, однако мяч угодил в правую штангу. Но и после этого сфера досталась Генриху, который пробил уже в толпу оппонентов, в результате чего мяч ударился в Аканджи и опустился в руки голкиперу "Базеля".

А затем наступил момент, когда показалось, что атакующий запал у хозяев иссяк. В этот период времени гости поспешили организовать ряд выпадов, один из которых мог закончиться голом. В быстрой атаке снаряд был доставлен к штрафной "МЮ", после чего Риверос навесил с левого фланга в центр штрафной. Из борьбы снаряд отскочил чуть назад, и Дзуффи нанес удар с отличной позиции, однако мяч полетел немного левее штанги.

И тут же последовала ответка от команды Жозе Моуринью. Справа по флангу был брошен Янг, который, накрутив парочку защитников, сделал выверенную навесную передачу на линию вратарской. А там Феллайни оставалось только выпрыгнуть и вколотить мяч в сетку – 1:0.

Через несколько минут могли создать гости неприятности манкунианцам после розыгрыша штрафного, но Джака пробил головой неудачно.

Вторая половина началась с контроля мяча игроками "Базеля". Вероятно, гости хотели выманить соперника к центральному кругу, чтобы провести быструю контратаку. Однако команда Жозе Моуринью терпеливо ждала своего часа, и, едва получив мяч, провела хороший выпад. Марсьяль, подхватив мяч на левой бровке, сместился в центр и пробил из-под защитника. Вацлик с трудом перевел мяч на угловой.

А спустя минуту манкунианцы провели еще одну атаку, которая завершилась взятием ворот. Разыгран был стандарт на левом фланге, после чего Блинд навесил аккуратно в центр штрафной. Лукаку выиграл верховую борьбу и отправил мяч головой в сетку – 2:0.

К чести игроков "МЮ", и на этом они не собирались останавливаться. Уже вскоре очередной стандарт у ворот Вацлика едва не привел к очередному голу. Мхитарян навесил в штрафную, а Лукаку при полном попустительстве защитников пробил головой с близкого расстояния. Гостей спасло то, что удар у бельгийца не получился.

Единственный опасный выпад во втором тайме "Базель" провел на 64-й минуте. Манкунианцы допустили потерю на своей половине поля, в результате чего гости перехватили мяч и доставили его на левую сторону штрафной. Туда ворвался Эльюнусси, который уложил на газон Линделефа, а затем нанес удар с острого угла. Мяч полетел под перекладину, однако Де Хеа потащил сферу.

После этого опасность возникала исключительно у ворот швейцарской команды. В одной из атак хозяев поля Феллайни мог стать автором результативной передачи, но Марсьяль, замыкая прострел, немного не дотянулся до мяча так, чтобы пробить в створ. Точку же в матче поставил Рэшфорд на 84-й минуте. Справа по флангу прошел Феллайни, после чего прострелил назад на линию вратарской. Мхитарян хотел пробить левой, но банально не попал по мячу, потому сфера покатилась далее в центр штрафной прямо к свободному Рэшфорду. Маркус уверенно пробил по воротам и отправил снаряд в сетку – 3:0.

"Манчестер Юнайтед" с уверенной победы начинает текущую Лигу чемпионов, подтверждая статус фаворита группы. А вот на что сможет рассчитывать "Базель", пока что не совсем понятно.

"Манчестер Юнайтед" – "Базель" – 3:0

Голы: Феллайни, 35 – 1:0. Лукаку, 53 – 2:0. Рэшфорд, 84 – 3:0.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Блинд, Линделеф, Смоллинг, Янг, Погба (Феллайни, 19), Матич, Марсьяль (Лингард, 69), Мхитарян, Мата (Рэшфорд, 77), Лукаку.

"Базель": Вацлик, Ланг, Сухи, Баланта, Аканджи, Риверос (Оберлин, 77), Джака, Дзуффи, Штеффен, Эльюнусси, Ван Волфсвинкел (Буа, 66).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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