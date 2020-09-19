"Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Кристал Пэлас"

Теги манчестер юнайтедкристал пэлас

"Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Кристал Пэлас"

В рамках 2-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в родных стенах потерпел сенсационное поражение от "Кристал Пэлас".

На дубль Уилфрида Заа и гол Эндроса Таунсенда "красные дьяволы" смогли ответить только дебютным забитым мячом Донни ван де Бека.

"Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас" - 1:3

Голы: 0:1 – 7 Таунсенд, 0:2 – 74, пенальти Заа, 1:2 – 80 ван де Бек, 1:3 – 85 Заа.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Фосу-Менса (Игало, 81), Линделеф, Магуайр, Бруну Фернандеш, Мактомини, Погба (ван де Бек, 67), Джеймс (Гринвуд, 46), Марсьяль, Рэшфорд.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, Уорд, Митчелл, Шлупп (Эзе, 75), Макартур, Куяте, Таунсенд, Маккарти (Миливоевич, 88), Заа, Айю (Батшуайи, 81).

Не пропустите: "Лидс" в матче с 7 голами взял верх над "Фулхэмом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" в 43-й раз стала обладателем Кубка Гампера

"Барселона" в 43-й раз стала обладателем Кубка Гампера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов