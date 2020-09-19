"Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Кристал Пэлас"

В рамках 2-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в родных стенах потерпел сенсационное поражение от "Кристал Пэлас".

На дубль Уилфрида Заа и гол Эндроса Таунсенда "красные дьяволы" смогли ответить только дебютным забитым мячом Донни ван де Бека.

"Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас" - 1:3

Голы: 0:1 – 7 Таунсенд, 0:2 – 74, пенальти Заа, 1:2 – 80 ван де Бек, 1:3 – 85 Заа.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Фосу-Менса (Игало, 81), Линделеф, Магуайр, Бруну Фернандеш, Мактомини, Погба (ван де Бек, 67), Джеймс (Гринвуд, 46), Марсьяль, Рэшфорд.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, Уорд, Митчелл, Шлупп (Эзе, 75), Макартур, Куяте, Таунсенд, Маккарти (Миливоевич, 88), Заа, Айю (Батшуайи, 81).

Не пропустите: "Лидс" в матче с 7 голами взял верх над "Фулхэмом". | http://soccernews.ru