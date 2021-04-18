"Манчестер Юнайтед" дожал "Бернли" в концовке матча

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"Манчестер Юнайтед" дожал "Бернли" в концовке матчаФото: Твиттер @premierleague
Завершился очередной матч в рамках 32 тура АПЛ. "Манчестер Юнайтед" на своем поле принимал "Бернли" и смог добиться победы со счетом 3:1. Не смотря на результат, победа подопечным Сульшера досталась не легко. В первом тайме все попытки "манкунианцев" забить пресекались гостями. И даже когда на 48 минуте Гринвуд смог открыть счет, "Бернли" ответил практически мгновенно. Однако, класс соперников был не соизмерим и "красные дьяволы" смогли в концовке матча вырвать победу.

Результат позволил "Манчестер Юнайтед" набрать 66 очков и укрепиться на 2 строчке в турнирной таблице. Гости остались на 17 месте, имея в своем активе 33 балла.

"Манчестер Юнайтед" - "Бернли" 3:1 (0:0)

Голы: Гринвуд, 48 - 1:0, Тарковски, 50 - 1:1, Гринвуд, 84 - 2:1, Кавани, 90+3 - 3:1

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Линделеф, Фред (Кавани, 46), Погба, Мактомини, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Рэшфорд (ван де Бек, 84).

"Бернли": Пикок-Фаррелл, Лоутон, Тэйлор, Тарковски, Ми, Корк, Вествуд, Гудмундссон (Родригес, 88), Браунхилл (Выдра, 88), Макнил, Вуд.

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