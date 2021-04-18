"Манчестер Юнайтед" дожал "Бернли" в концовке матча
Фото: Твиттер @premierleague
Завершился очередной матч в рамках 32 тура АПЛ. "Манчестер Юнайтед" на своем поле принимал "Бернли" и смог добиться победы со счетом 3:1. Не смотря на результат, победа подопечным Сульшера досталась не легко. В первом тайме все попытки "манкунианцев" забить пресекались гостями. И даже когда на 48 минуте Гринвуд смог открыть счет, "Бернли" ответил практически мгновенно. Однако, класс соперников был не соизмерим и "красные дьяволы" смогли в концовке матча вырвать победу.
Результат позволил "Манчестер Юнайтед" набрать 66 очков и укрепиться на 2 строчке в турнирной таблице. Гости остались на 17 месте, имея в своем активе 33 балла.
"Манчестер Юнайтед" - "Бернли" 3:1 (0:0)
Голы: Гринвуд, 48 - 1:0, Тарковски, 50 - 1:1, Гринвуд, 84 - 2:1, Кавани, 90+3 - 3:1
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Линделеф, Фред (Кавани, 46), Погба, Мактомини, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Рэшфорд (ван де Бек, 84).
"Бернли": Пикок-Фаррелл, Лоутон, Тэйлор, Тарковски, Ми, Корк, Вествуд, Гудмундссон (Родригес, 88), Браунхилл (Выдра, 88), Макнил, Вуд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18