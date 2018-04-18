"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

"Борнмут" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Виталити Стэдиум"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Грэм Скотт

"Манчестер Юнайтед" в рамках 35 тура АПЛ отправляется в гости к "Борнмуту". "Красные дьяволы" за прошедшие недели сумели дважды удивить всю футбольную общественность. Сначала они вырвали победу в манкунианском дерби, проигрывая 0:2 по ходу матча. "МЮ" тем самым лишил "Манчестер Сити" возможности стать чемпионом, обыграв принципиального соперника. Однако уже через неделю команда Моуриньо проиграла худшей команде АПЛ "Вест Бромвичу" (для "дроздов" победа стала только четвертой в сезоне) и фактически вручила игрокам "Сити" золотые медали.

Чемпион Англии известен, осталось решить, кто займет места со второго по четвертое, а также сможет ли "Челси" вклиниться в топ-4. На второе место шансов больше всего как раз у "МЮ", хотя стабильности у команды нет. В этом плане даже неплохой календарь не может быть гарантом успеха, проиграть "Манчестер Юнайтед" может любой команде.

У гостей нет проблем с составом, все основные игроки в строю, у "Борнмута" же травмированы Смит и Станислас. "Вишни" проводят лишь второй в своей истории сезон в АПЛ, на данный момент они на 11 месте, покинуть элитный дивизион они не должны. При этом команда еще может улучшить свою прошлогоднюю позицию. В сезоне 2016/2017 "Борнмут" достаточно неожиданно финишировал девятым. Второй сезон в АПЛ получился тяжелым, еще в конце декабря команда находилась в зоне вылета, но затем сумела выдать серию из пяти матчей без поражений, в которую вошли победы над "Арсеналом" и "Челси", в дальнейшем "Борнмут" чередовал ничьи и поражения, но и этого хватило, чтобы обезопасить себя от вылета. "Саутгемптон" еще может достать команду Эдди Хау, однако за четыре тура "Борнмут" опустится с 11 места на 18-е.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой пять матчей: три победы "МЮ", одна у "Борнмута", одна ничья.

Матч первого круга завершился со счетом 1:0 в пользу "МЮ".

"Маечестер Юнайтед" выиграл две последние гостевые игры со счетом 3:2 (у "Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас").

Ориентировочные составы:

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, С. Кук, Аке, Дэниэлс, Фрэйзер, Л. Кук, Гослинг, Пью, Кинг, Уилсон.

"МЮ": Де Хеа, Янг, Байи, Джонс, Шоу, Феллини, Матич, Мартиаль, Лингард, Рэшфорд, Лукаку.

Прогноз на матч "Борнмут" – "МЮ":

"МЮ" – фаворит матча, однако на своем поле "Борнмут" может дать бой манкунианцам. В это же время команде Моуринью необходимо реабилитироваться за поражение от "Вест Бромвича", проиграть второй матч подряд "красные дьяволы" не должны.

Букмекеры предлагают на победу "Манчестер Юнайтед" коэффициент 1.75, на ничью – 4.10, на "Борнмут" – 4.70.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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