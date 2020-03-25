"Манчестер Юнайтед" - фаворит в борьбе за Гризманна
Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн в летнее трансферное окно может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, английский клуб является фаворитом в борьбе за футболиста. Также игроком интересуются ПСЖ и "Арсенал".
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова расстаться с футболистом за 100 миллионов евро, так как он не оправдал ожидания клуба.
В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
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|Норвич Сити
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