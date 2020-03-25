"Манчестер Юнайтед" - фаворит в борьбе за Гризманна

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"Манчестер Юнайтед" - фаворит в борьбе за Гризманна

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн в летнее трансферное окно может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, английский клуб является фаворитом в борьбе за футболиста. Также игроком интересуются ПСЖ и "Арсенал".

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова расстаться с футболистом за 100 миллионов евро, так как он не оправдал ожидания клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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