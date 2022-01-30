"Манчестер Юнайтед" главный претендент на Дембеле

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

Будущее французского вингера "Барселоны" Усмана Дембеле остается неопределенным на фоне его истекающего летом контракта с каталонским клубом.

Как сообщает журналист Адриан Санчес, "Манчестер Юнайтед" в настоящее время является наиболее вероятным местом назначения для Дембеле.

По информации источника, "красные дьяволы" хотят взять Дембеле в аренду до конца сезона, а летом изучить вариант с подписанием игрока.

Отмечается, что такие клубы, как лондонский "Челси", "Пари Сен-Жермен" и "Ньюкасл" следят за ситуацией.

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