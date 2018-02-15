"Манчестер Юнайтед" - главный претендент на подписание Модрича

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"Манчестер Юнайтед" - главный претендент на подписание МодричаАнглийский "Манчестер Юнайтед" является главным претендентом на подписание следующим летом полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича.

Об этом, как информирует Express, свидетельствуют котировки ведущих букмекерских контор. Двумя другими фаворитами в борьбе за 32-летнего хавбека "сливочных" называются лондонский "Тоттенхэм" и французский ПСЖ.

В нынешнем сезоне Модрич забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах за "Реал".

Напомним, Погба задумывается над уходом из "Манчестер Юнайтед" и переходом в "Реал". | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Модрич- супер! Его место в Реале, у него много побед было и будет. Самые- самые- Модрич, Бейл, Иско и многие еще, там состав классный!

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