"Манчестер Юнайтед" - главный претендент на подписание Модрича
Английский "Манчестер Юнайтед" является главным претендентом на подписание следующим летом полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича.
Об этом, как информирует Express, свидетельствуют котировки ведущих букмекерских контор. Двумя другими фаворитами в борьбе за 32-летнего хавбека "сливочных" называются лондонский "Тоттенхэм" и французский ПСЖ.
В нынешнем сезоне Модрич забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах за "Реал".
Напомним, Погба задумывается над уходом из "Манчестер Юнайтед" и переходом в "Реал". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|27
|56
|3
|Ливерпуль
|27
|54
|4
|Тоттенхэм
|27
|52
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|27
|36
|8
|Лестер Сити
|27
|35
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|27
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|27
|27
|16
|Суонси Сити
|27
|27
|17
|Хаддерсфилд Таун
|27
|27
|18
|Саутгемптон
|27
|26
|19
|Сток Сити
|27
|25
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20