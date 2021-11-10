"Манчестер Юнайтед" готов избавиться от Погба

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Боссы "Манчестер Юнайтед" готовы рассмотреть уход французского хавбека Поля Погба уже в январе, сообщает Daily Star.

По информации источника, манкунианцы изначально были настроены на то, чтобы отпустить полузащитника летом 2022 года на правах свободного агента. Также отмечается, что в случае хорошего предложения в зимнее трансферное окно в "Юнайтед" рассмотрят возможность отпустить его раньше времени.

В нынешнем сезоне Погба сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых отдал 7 результативных передач.

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