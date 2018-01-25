"Манчестер Юнайтед" готов обменять Де Хеа на Роналду

Английский "Манчестер Юнайтед" готов отпустить своего голкипера Давида Де Хеа в мадридский "Реал", информирует sport.es.

Однако в обратном направлении "красные дьяволы" желают получить ведущего бомбардира "сливочных" Криштиану Роналду. Учитывая, что сам 32- летний португалец желает сменить команду по окончанию текущего сезона, а королевский клуб уже работает в направлении подписания испанского вратаря "Юнайтед", эта сделка вполне может состояться по окончанию текущего сезона.

Напомним, "Реал" уже вышел на контакт с агентом Де Хеа. | soccernews.ru