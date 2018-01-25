"Манчестер Юнайтед" готов обменять Де Хеа на Роналду

Теги реал мадридманчестер юнайтеддавид де хеакриштиану роналду

"Манчестер Юнайтед" готов обменять Де Хеа на РоналдуАнглийский "Манчестер Юнайтед" готов отпустить своего голкипера Давида Де Хеа в мадридский "Реал", информирует sport.es.

Однако в обратном направлении "красные дьяволы" желают получить ведущего бомбардира "сливочных" Криштиану Роналду. Учитывая, что сам 32- летний португалец желает сменить команду по окончанию текущего сезона, а королевский клуб уже работает в направлении подписания испанского вратаря "Юнайтед", эта сделка вполне может состояться по окончанию текущего сезона.

Напомним, "Реал" уже вышел на контакт с агентом Де Хеа. | soccernews.ru

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