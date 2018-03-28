"Манчестер Юнайтед" готов обменять Де Хеа на Роналду

Теги реал мадридманчестер юнайтедкриштиану роналдудавид де хеа

"Манчестер Юнайтед" готов обменять Де Хеа на Роналду"Манчестер Юнайтед" планирует сделать предложение по ведущему бомбардиру мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям испанской прессы, за 33-летнего форварда "сливочных" "красные дьяволы" готовы будут отдать своего голкипера Давида Де Хеа, которым королевский клуб интересуется уже длительное время, и выложить 40 миллионов евро. В сумме эту сделку "Юнайтед" оценил в 120 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определился с суммой, которую будет готов заплатить за Бэйла. | soccernews.ru

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