"Манчестер Юнайтед" готов обменять Де Хеа на Роналду

"Манчестер Юнайтед" планирует сделать предложение по ведущему бомбардиру мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям испанской прессы, за 33-летнего форварда "сливочных" "красные дьяволы" готовы будут отдать своего голкипера Давида Де Хеа, которым королевский клуб интересуется уже длительное время, и выложить 40 миллионов евро. В сумме эту сделку "Юнайтед" оценил в 120 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определился с суммой, которую будет готов заплатить за Бэйла. | soccernews.ru